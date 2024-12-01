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В России стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

РИА: эксперимент по сдаче биометрии иностранцами в РФ начался 1 декабря

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В России стартовал эксперимент по сбору у иностранцев биометрических данных в ряде пропускных пунктов, а также по тестированию правил и условий въезда и выезда из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства России.

«С 1 декабря в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский и грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области у иностранцев, а также у лиц без гражданства будут собирать биометрические данные», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что при въезде иностранцев будут фотографировать, а также брать отпечатки пальцев (дактилоскопия).

Как ожидается, следующий этап эксперимента начнется 30 июня 2025 года. Он продлится до 30 июня 2026 года. Как следует из постановления правительства РФ, на этом этапе будут задействованы все пункты пропуска через границу России, биометрические данные можно будет сдать добровольно.

Среди прочего из документа следует, что те иностранцы, которые планируют посещение России в безвизовом режиме, смогут заранее пройти регистрацию в приложении и предоставить свои фотографии. Также будет необходимо заполнить заявление о целях визита, которое будет действовать 90 дней.

1 ноября РБК писал, что с августа текущего года Росстат совместно с МВД улучшает сбор данных о миграции, перейдя на электронный обмен информацией о россиянах, иностранцах, а также лицах без гражданства. Как отмечается в материале, благодаря проведенной работе, эти данные будут передаваться еженедельно. Такой подход обеспечит защищенный доступ к информации, в отличие от ранее используемой месячной отчетности на бумажных носителях.

Ранее в России призвали обязать мигрантов сдавать биометрию при въезде в страну.

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