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Вильфанд предупредил о холодном аналоге явления Эль-Ниньо

Вильфанд сообщил, что начался холодный аналог явления Эль-Ниньо
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Нина Зотина/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о начале природного явления Ла-Нинья, которое является холодным аналогом Эль-Ниньо. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте», — сказал он.

По его словам, в марте-апреле явление начнет переходить в нейтральную фазу.

«То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются», — сказал метеоролог.

Он добавил, что рано строить какие-либо прогнозы о последствиях данного явления, так как оно будет непродолжительным.

До этого Вильфанд заявил, что в выходные в Москве прогнозируются небольшие осадки в виде снега с дождем. При этом в первый день столбики термометров в российской столице будут показывать от +3°C до +5°C, а во второй — около 0°C.

31 января Вильфанд в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» оценил шансы на наступление настоящей зимы в центральной части страны в текущем году. Как он отметил, такая вероятность все еще есть, так как в начале февраля в соответствующих регионах РФ станет заметно холоднее.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили об опасных погодных явлениях в нескольких регионов.

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