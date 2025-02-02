Самолету, приземлившемуся в аэропорту Южно-Курильска, понадобилась буксировка

Самолет, выполнявший рейс между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском в Сахалинской области, нуждался в буксировке после посадки из-за технической проблемы. Дальневосточная транспортная прокуратура инициировала проверку, говорится в сообщении ведомства.

«Сахалинской транспортной прокуратурой контролируется ситуация, связанная с задержкой рейса Южно-Курильск - Южно-Сахалинск. Сегодня воздушное судно DHC-8, выполнявшее рейс Южно-Сахалинск - Южно-Курильск, после посадки в аэропорту Южно-Курильска по причине технической неисправности не смогло самостоятельно завершить руление, в связи с чем потребовалась буксировка», - уточнили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, процесс постановки на стоянку прошел успешно, и 54 пассажира были доставлены в терминал аэровокзала. Время вылета обратного рейса перенесено на 3 февраля в 05:10 по московскому времени.

Также организована проверка соблюдения норм безопасности полетов, будет проведена оценка соответствия требованиям к подготовке самолета перед вылетом.

На днях научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о сильном снегопаде и ветре 25–27 м/с в ближайшие дни в Приморье, на Сахалине и Курильских островах.

Ранее в аэропорту Чикаго буксир столкнулся с самолетом.