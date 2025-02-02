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В Москве может сформироваться небольшой снежный покров

Синоптик Леус: высота снежного покрова в Москве не превысит 1-3 см
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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В Москве может сформироваться снежный покров 3 февраля, однако его высота не превысит 1-3 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в Подмосковье метеостанция Волоколамска зафиксировала снежный покров высотой в 1 см.

Также снег вернулся в Санкт-Петербург, но высота снежного покрова в общем достигла 2 см.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в выходные в Москве прогнозируются небольшие осадки в виде снега с дождем. При этом в первый день столбики термометров в российской столице будут показывать от +3°C до +5°C, а во второй — около 0°C.

31 января Вильфанд в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» оценил шансы на наступление настоящей зимы в центральной части страны в текущем году. Как он отметил, такая вероятность все еще есть, так как в начале февраля в соответствующих регионах РФ станет заметно холоднее.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили об опасных погодных явлениях в нескольких регионов.

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