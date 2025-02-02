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Мэр Чебаркуля решила уйти в отставку

Мэр Чебаркуля Виноградова решила уйти в отставку
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Светлана Виноградова/VK

Мэр Чебаркуля Светлана Виноградова решила уйти в отставку. Информация об этом появилась на сайте собрания депутатов.

Вопрос о досрочном сложении полномочий рассмотрят депутаты городского округа на внеочередном собрании 5 февраля. Тогда же и утвердят список кандидатов в комиссию по отбору претендентов на пост нового градоначальника.

Чебаркуль — город в Челябинской области, образующий Чебаркульский городской округ. В населенном пункте проживают почти 45 тыс. человек. Виноградова стала главой Чебаркуля в 2020 году,.

Во время прямой линии в декабре того же года поступила жалоба о холодных батареях в домах и в школе поселка Мисяш. Чиновница пообещала выехать на место и сообщила о необходимости новой котельной, на которую потребуется 15 млн рублей. Но глава региона заявил, что такой ответ его не устраивает, и попросил выехать на место прокуратуру.

В конце января сообщалось, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал в отставку. Он занимал пост с 23 октября 2019 года.

Ранее российский сенатор решил досрочно сложить полномочия.

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