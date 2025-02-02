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В АТОР прокомментировали массовое закрытие отелей в Турции

АТОР: закрытие более 250 отелей в Турции не повлияет на летний отдых россиян
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Murad Sezer/Reuters

Закрытие более 250 отелей в Турции, не отвечающих требованиям безопасности, не отразится на россиянах. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, передает телеканал «Звезда».

По его словам, к началу активной фазы летнего сезона ситуация должна улучшиться.

«Работа, которую проводят турецкие власти, должна в долгосрочной перспективе принести положительные результаты, поскольку у туристов будет меньше вопросов к безопасности нахождения на объектах размещения», — сказал он.

Накануне стало известно, что контролирующие органы опломбировали более 210 гостиниц в Турции в ходе проверок на противопожарные нормы и наличие необходимых лицензий. В них выявили нарушения, в том числе отсутствие лицензий на ведение бизнеса, а также нарушения требований безопасности по оснащению помещений.

Возгорание в отеле Grand Kartal произошло в ночь на 21 января. На тот момент в 12-этажном здании находились 238 постояльцев, в том числе семьи с детьми. Как писали СМИ, несмотря на мощный пожар, в гостинице не сработала сигнализация. В связи с этим многие люди до последнего не знали о грозящей им опасности и не успели вовремя эвакуироваться. Более того, чтобы добраться до места происшествия, сотрудникам экстренных служб понадобилось более часа.

В результате возгорания пострадали десятки человек, 79 из них спасти не удалось. Правоохранители начали расследование, в рамках которого были арестованы 18 человек. Среди них — владелец отеля и несколько чиновников.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к оппозиции в связи с пожаром на горнолыжном курорте.

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