Несколько сотен отелей в Турции опечатали в ходе проверок

Контролирующие органы опломбировали более 210 гостиниц в Турции в ходе проверок на противопожарные нормы и наличие необходимых лицензий. Об этом сообщает DHA.

В публикации отмечается, что в западной провинции Бурса, где расположен популярный горнолыжный курорт Улудаг, опечатана 161 гостиница и вилла. В них выявили нарушения, в том числе отсутствие лицензий на ведение бизнеса, а также нарушения требований безопасности по оснащению помещений.

Возгорание в отеле Grand Kartal произошло в ночь на 21 января. На тот момент в 12-этажном здании находились 238 постояльцев, в том числе семьи с детьми.

Как писали СМИ, несмотря на мощный пожар, в гостинице не сработала сигнализация. В связи с этим многие люди до последнего не знали о грозящей им опасности и не успели вовремя эвакуироваться. Более того, чтобы добраться до места происшествия, сотрудникам экстренных служб понадобилось более часа.

В результате возгорания пострадали десятки человек, 79 из них спасти не удалось. Правоохранители начали расследование, в рамках которого были арестованы 18 человек. Среди них — владелец отеля и несколько чиновников.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к оппозиции в связи с пожаром на горнолыжном курорте.