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Новосибирский театр снял спектакль о взятке после «настоятельной рекомендации силовиков»

NGS: в Новосибирске сняли спектакль о взятке после рекомендации силовиков
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Depositphotos

Новосибирский театр снял с репертуара спектакль о взятке следователю после «настоятельной рекомендации силовиков». Об этом сообщило новосибирское издание NGS.ru.

Постановку «Дело», которая рассказывает о шулере, решающем дать взятку статскому советнику, чтобы решить проблемы бывшей невесты, должны были показать на сцене театра «Красный факел» 1 февраля.

Однако театр сообщил о переносе спектакля по «техническим причинам» и показал другую постановку.

По данным источников NGS, «Дело» было снято по «настоятельной рекомендации силовиков» и в репертуаре театра больше не появится. Кроме того, информацию о нем удалили с сайта театра.

Премьера спектакля «Дело» состоялась в «Красном факеле» в сентябре 2020 года.

Летом в Театре Высшей школы экономики ВШЭ отменили спектакль «Зона». Один из артистов сообщил, что спектакль не разрешили показывать, потому что он «не отвечает духу и ценностям ВШЭ».

Ранее лидеру группы «Курара» запретили играть в Москве.

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