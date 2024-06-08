В театре ВШЭ отменили спектакль «Зона» о женской колонии

В Театре Высшей школы экономики ВШЭ отменили спектакль «Зона». На это обратили внимание журналисты студенческого издания «Гроза» (признано в РФ иностранным агентом).

Утверждается, что о «Зоне» удалили все упоминания на странице в социальной сети «ВКонтакте» и других информационных ресурсах театра.

Издание ссылается на страницу в соцсети одного из артистов, который объяснил: спектакль якобы не разрешили показывать, потому что он «не отвечает духу и ценностям ВШЭ».

«Зона» — спектакль на основе пьесы польского писателя и драматурга Якова Гловацкого «Замарашка», изданной в 1979 году. События спектакля разворачиваются в женской колонии для подростков, куда приехала съемочная группа, чтобы снять сюжет о постановке заключенных по мотивам сказки «Золушка».

В ВШЭ пока не комментировали отмену спектакля.

Накануне Московский театр им. Вахтангова отменил вечер памяти бывшего художественного руководителя, режиссера Римаса Туминаса, который должен был пройти 4 июня. Перед этим движение «Ветераны России» обратилось в министерство культуры с требованием отменить вечер, назвав его проведение аморальным.

Ранее Люся Чеботина пригрозила петь в шубе из-за закона о дресс-коде артистов.