Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В театре ВШЭ отменили спектакль «Зона» о женской колонии

Стало известно об отмене спектакля «Зона» в театре ВШЭ

close
100%
Театре НИУ ВШЭ

В Театре Высшей школы экономики ВШЭ отменили спектакль «Зона». На это обратили внимание журналисты студенческого издания «Гроза» (признано в РФ иностранным агентом).

Утверждается, что о «Зоне» удалили все упоминания на странице в социальной сети «ВКонтакте» и других информационных ресурсах театра.

Издание ссылается на страницу в соцсети одного из артистов, который объяснил: спектакль якобы не разрешили показывать, потому что он «не отвечает духу и ценностям ВШЭ».

«Зона» — спектакль на основе пьесы польского писателя и драматурга Якова Гловацкого «Замарашка», изданной в 1979 году. События спектакля разворачиваются в женской колонии для подростков, куда приехала съемочная группа, чтобы снять сюжет о постановке заключенных по мотивам сказки «Золушка».

В ВШЭ пока не комментировали отмену спектакля.

Накануне Московский театр им. Вахтангова отменил вечер памяти бывшего художественного руководителя, режиссера Римаса Туминаса, который должен был пройти 4 июня. Перед этим движение «Ветераны России» обратилось в министерство культуры с требованием отменить вечер, назвав его проведение аморальным.

Ранее Люся Чеботина пригрозила петь в шубе из-за закона о дресс-коде артистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами