Лидеру группы «Курара» запретили играть в Москве

Художественный руководитель «Коляда-театра» и драматург Николай Коляда заявил во «ВКонтакте», что актеру и вокалисту музыкального коллектива «Курара» Олегу Ягодину запретили выступать в Москве.

Ягодин должен был выступить на гастролях «Коляда-Театра» в Москве. По словам Коляды, ему позвонили из столицы и выдвинули ультиматум – либо убирать музыканта со всех спектаклей, либо отменять тур полностью. Как уточнил драматург, причиной этому стало то, что Ягодин якобы дискредитировал Вооруженные силы России.

Олега Ягодина оштрафовали по делу о дискредитации Вооруженных сил России в августе 2022 года. Коляда отметил, что музыкант «повинился» и «еще тысячу раз себя проклинал за происшедшее».

«Как я сказал сегодня по телефону одному большому начальнику, когда звонил ему и попросил о помощи и услышал в ответ – мол, не мое дело, так вот, я сказал: «Ясно. Ну хоть похороните меня на Широкой речке, не на Окружном». Я знаю, что я один. Был, есть и буду. Что я никому не нужен», — заявил драматург.

Коляда назвал Ягодина выдающимся артистом, «каких нет вообще в России, да и далее везде».

«Я мог бы заменить его, чтобы только съездить в Москву – у Олега всего 9 спектаклей. Но я не буду этого делать. Я лучше отменю эти гастроли, и мы будем сидеть дома и играть свои спектакли, потому что своих не бросают, понимаете?» — отметил худрук театра.

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