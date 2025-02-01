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Детей из Белгородской области госпитализировали с отравлением в Ессентуках

Семерых детей госпитализировали из санатория в Ессентуках с признаками отравления
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

Семь детей из Белгородской области госпитализированы в Ессентуках из санатория с признаками отравления. Глава города Владимир Крутников в Telegram-канале.

По его словам, у детей было отмечено повышение температуры и симптомы отравления, они находятся под присмотром медиков в стационаре.

Крутников добавил, что для работы с пациентами были подключены главврач детской и инфекционной больниц.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что связался с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым. По словам Гладкова, детям оказывают всю необходимую помощь.

До этого сообщалось, что в Пермском крае в городе Кунгур суд отправил владельца кафе-шаурмичной Shaurma-kosmos под домашний арест после массового отравления посетителей.

По данным СК, в отношении владельца заведения было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое отравление людей.

Ранее младенец отравился гашишем, пока был в гостях у бабушки и дедушки.

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