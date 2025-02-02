Фрагменты разбившегося в США самолета начнут извлекать из реки 3 февраля

Обломки разбившегося в Вашингтоне самолета начнут доставать из реки 3 февраля

Фрагменты разбившегося в Вашингтоне пассажирского самолета Bombardier CRJ700 начнут извлекать из реки Потомак 3 февраля. Об этом сообщает ABC News.

Сначала инженерный корпус армии США уделит внимание фрагментам самолета, а затем приступит к работам по подъему вертолета Black Hawk, отмечается в публикации.

Ожидается, что «большие подъемы» будут завершены к субботе, 8 февраля, после чего бригады сосредоточатся на расчистке оставшегося мусора с помощью спасательных корзин.

Планируется, что работы будут завершены к 12 февраля.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

В ФБР отрицают причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

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