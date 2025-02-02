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Союз армян России назвал преследование ученого Бабаяна «позорным судилищем»

Союз армян России: задержание ученого Бабаяна сопоставимо с позорным судилищем
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Евгений Биятов/РИА Новости

Задержание ученого Гариба Бабаяна за распространение видеоролика с иностранцами, поющими песню о Карабахе на центральной площади в Ереване, и аннотацию к нему сопоставимо с «позорным судилищем». Об этом заявил Союз армян России в своем Telegram-канале.

«Обвинения со стороны властей Армении в адрес 70-летнего Гариба Бабаяна и его задержание по своей циничности и бесчеловечности сопоставимы с позорным судилищем над лидерами Арцаха (Карабаха. — «Газета.Ru») в Баку. В основе и того, и другого — ненависть к армянам», — говорится в сообщении.

В аннотации к видеозаписи, на которой, как утверждает автор, запечатлена группа азербайджанцев, поющих о Карабахе, содержится резкая критика в адрес армянских властей и сотрудников полиции за бездействие. В связи с распространением ролика было возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что мужчина, выложивший в интернет видеоролик, исказил его суть, «пропагандируя ненависть, нетерпимость и вражду в отношении властей и полиции Армении».

Служба нацбезопасности Армении заявила, что на видеозаписи присутствуют граждане Ирана, которые находились в Армении с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Нагорном Карабахе. Ее целью было обозначено пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

После этого Нагорно-Карабахская республика прекратила существование. Правоохранительные органы задержали бывшего госминистра непризнанного Карабаха Рубена Варданяна, а также некоторых других должностных лиц НКР. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в октябре прошлого года заявил, что расследование уголовного дела завершено, после ознакомления с материалами дело передадут в суд.

Ранее МИД Азербайджана высмеял слова Пашиняна о применении препаратов к арестованным армянам.

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