МИД Азербайджана высмеял слова Пашиняна о применении препаратов к арестованным армянам

МИД Азербайджана посчитал смехотворными слова премьера Армении Никола Пашиняна о применении психотропных веществ против армян, которых судят в Баку. Об этом заявил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

В комментарии МИД подчеркивается, что обвинения армянского политика не обоснованы, а права и обязанности обвиняемых граждан Армении были им разъяснены и соблюдены.

«Утверждения о жестоком обращении с заключенными в Азербайджане были расследованы независимо, в том числе Международным комитетом Красного Креста, и эти обвинения были признаны ложными», — говорится в пресс-релизе.

В внешнеполитическом ведомстве Азербайджана связали заявление Пашиняна с тем, что армянские власти «нервничают»: люди, которых они открыто поддерживали, теперь предстали перед судом в Баку и обвиняются в совершении военных преступлений.

Накануне премьер Армении дал интервью Общественному телевидению. В том числе его спросили о том, почему власти ничего не делают для освобождения своих граждан, находящихся под судом в Баку. Отвечая на вопрос, Пашинян заявил, что у Армении есть разведданные, что в отношении подсудимых, среди которых есть бывшие лидеры непризнанного Нагорного Карабаха (НКР), применяются запрещенные психотропные средства, чтобы добиться от них показаний, направленных на региональную эскалацию.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Нагорном Карабахе. Ее целью было обозначено пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии из региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. После этого Нагорно-Карабахская республика прекратила существование. Правоохранительные органы Азербайджана задержали бывшего госминистра непризнанного Карабаха Рубена Варданяна и других должностных лиц НКР.

Ранее Лукашенко заявил, что Пашинян уничтожает Армению.