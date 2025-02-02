В США назвали имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом

CNN: Лобах была третьим членом экипажа вертолета, врезавшегося в самолет в США

Капитан Ребекка Лобах была третьим членом экипажа военного вертолета Black Hawk, который врезался в пассажирский самолет в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает CNN.

«Армия официально идентифицировала пилота как капитана Ребекку Лобах, 28 лет, одного из трех членов экипажа внутри Black Hawk», — говорится в сообщении.

В заявлении семьи Лобах, которое разместил телеканал, говорится о том, что в дополнение к своим обязанностям армейского летчика «Ребекка была удостоена чести служить военным социальным помощником Белого дома, добровольно оказывая поддержку президенту и первой леди в проведении бесчисленных мероприятий Белого дома, включая церемонии награждения медалью Почета и президентской медалью Свободы».

В экипаж вертолета также входили 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из штата Джорджия, а также 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

В ФБР отрицают причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее WSJ узнал, что разбившийся вертолет в Вашингтоне служил «такси» для генералов.