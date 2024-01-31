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Актер из «Ликвидации» Анатолий Дриженко умер в Одессе

В Одессе умер сыгравший в «Ликвидации» и «Золотом теленке» актер Дриженко

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Wikimedia Commons

Советский и украинский актер театра и кино Анатолий Дриженко умер в Одессе в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба Одесского академического музыкально-драматического театра.

«Коллектив театра с глубокой грустью сообщает о невосполнимой утрате — остановилось сердце народного артиста Анатолия Дриженко. Более полувека театральный корифей, ведущий мастер одесской сцены, известный артист театра и кино радовал своим творчеством», — пишут коллеги об уходе народного артиста Украины.

В театре покойного назвали мудрым, энергичным, искренним и щедрым, настоящей душой коллектива.

Похороны Дриженко пройдут 2 февраля.

В 1964-м после окончания актерского факультета Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого Дриженко поступил на службу в труппу Одесского музыкально-драматического театра.

После он начал активно сниматься в кино и играл в советских, российских и украинских проектах — картинах «Посылка для Светланы», «Хлеб моего детства», «Год активного солнца», сериалах «Золотой теленок», «Ликвидация», «Пляж».

Последнюю роль Дриженко сыграл в фильме «Крепость Хаджибей» 2020 года совместного производства студий Одессы, Грузии и Турции.

Накануне стало известно о смерти экс-участника группы «Машина времени» Юрия Ильиченко.

Ранее на Украине умер актер «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит.

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