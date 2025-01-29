Стало известно, как «черный лесоруб» взял людей в заложники

Лесники в Калужской области направлялись на плановую проверку в лес, но были остановлены по дороге «черным лесорубом». Об этом рассказал РИА Новости директор ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» Алексей Ивчин.

Сотрудники узнали о незаконной вырубке в лесу, поэтому направились к месту предполагаемого преступления.

«Они не к мужчине поехали. Они ехали в лес. Это проезжая мимо дома. Он просто остановил автомобиль. Они ехали в лес по своим делам, по служебной необходимости. Просто проезжая мимо его дома. Были остановлены им», — сказал Ивчин.

29 января стало известно, что в Калужской области возбудили уголовное дело после обнаружения в лесу четырех мужчин с огнестрельными ранениями, лежащих на земле.

Позже выяснилось, что в преступлении был виновен «черный лесоруб». Сообщалось, что двух сотрудников лесничества он взял в заложники. Их удалось освободить.

Ранее в Выборге задержали начальника полиции по подозрению во взятках на миллионы рублей от лесорубов.