Скорость движения поездов в России снизилась до уровня 1992 года

Средняя скорость движения поездов в России по итогам 2024 года снизилась на 2 км/ч, до 35,7 км/ч, что сопоставимо с уровнем 1992 года, пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение заместителя генерального директора РЖД и начальника Центральной дирекции управления движением Михаила Глазкова.

Он объяснил такую ситуацию беспрецедентным переизбытком вагонов. По словам Глазкова, всего по состоянию на начало 2025 года в России используют 1,382 млн вагонов, что почти в 1,5 раза больше, чем необходимо для перевозки грузов.

При этом, отметил замгендиректора РЖД, в Институте экономики и развития ж/д транспорта оценили потребность страны в вагонах в количестве 970 тысяч единиц. В компании, подчеркнул он, ориентируются на данные этого профильного учреждения.

В пятницу Глазков также сообщал, что более 400 тыс. неиспользуемых вагонов создают заторы на железной дороге, что снижает среднюю скорость движения поездов по всей сети Российских железных дорог.

Ранее в России изменились правила перевозки животных в поездах.