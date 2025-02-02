Директора школы в Дагестане отстранили из-за нападения учительниц на коллегу

В Дагестане директора школы временно отстранили от работы после драки учителей

Министр образования Дагестана Яхья Бучаев побывал в школе села Хлют после распространения видео, на котором подрались учителя этого заведения. Об этом сообщает в Telegram-канале местная администрация.

Там заявили, что власти контролируют ситуацию и расследуют обстоятельства произошедшего.

«По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования», — говорится в посте.

В администрации призвали не делать преждевременных выводов об инциденте и не распространять слухи.

Видео драки было опубликовано в региональных пабликах накануне. На кадрах видно, как в школе села Хлют Рутульского района Дагестана две учительницы нападают на 60-летнюю коллегу. В это время женщина за кадром кричит: «Что вам надо от нее, отстаньте, прошу».

Ранее в Нижегородской области девятиклассник на уроке английского сломал нос учителю.