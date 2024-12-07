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В Нижегородской области девятиклассник на уроке английского сломал нос учителю

В Нижегородской области школьник во время урока сломал нос учителю

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В Нижегородской области девятиклассник во время урока сломал нос учителю английского языка. Об этом сообщает региональная трудовая инспекция в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 5 декабря, в 14:40 в средней школе №1 в рабочем поселке Ковернино. В учебном заведении не уточнили, что стало причиной конфликта учащегося и 38-летнего педагога.

«Пострадавшего работника доставили в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и закрытый перелом костей носа», — заявили в трудовой инспекции.

В ведомстве добавили, что медики сочли травмы учителя тяжелыми, и сообщили о проведении расследования по факту произошедшего.

В конце ноября во Франции мужчина сломал нос врачу, который лечил его с детства. Инцидент произошел в Дранси департамента Сена-Сен-Дени. Пациент, находившийся в раздраженном состоянии, зашел в кабинет к врачу общей практики, 64-летнему Мохамеду Ульмекки, и сразу набросился на него. Перед этим он обвинил доктора в мошенничестве и назвал его вором. Молодой человек нанес мужчине сильный удар головой и сломал нос в трех местах. Пострадавший попал на операционный стол и теперь едва может дышать. Терапевт, потрясенный случившимся, закрыл свой кабинет и повесил на входе фотографию опухшего лица, на которой видны последствия нападения.

Ранее педагоги из московского центра содействия связали воспитанника скотчем.

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