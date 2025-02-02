В Курской области создали патрули для борьбы с мародерством в приграничье

Хинштейн сообщил о создании патрулей для борьбы с мародерами в Курской области

В Курской области создали патрули, в состав которых вошли сотрудники военной полиции и регионального управления МВД России, для борьбы с мародерством в приграничье. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Рассчитываю, что это снизит градус желания у тех, кто хочет нажиться на чужой беде», — отметил он.

Патрули будут следить за обстановкой в Большесолдатском, Глушковском и Кореневском районах, рассказал врио губернатора. Они будут работать и в ночное время, добавил Хинштейн.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Глушковском районе Курской области сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких мародеров. Злоумышленники имели при себе оружие и чужое имущество, найденное в домах эвакуированных граждан.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее стало известно о новой тактике ВСУ в Курской области.