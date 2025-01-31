Стало известно о новой тактике ВСУ в Курской области

Украинские военнослужащие стали чаще использовать гусеничную технику, чтобы добраться до позиций в окрестностях населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Вооруженных сил РФ, оператора ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным «Ива».

По данным агентства, мужчина служит в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Военнослужащий рассказал журналистам, что еще несколько дней назад вторгшиеся в приграничный регион солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) передвигались преимущественно на бронированных машинах и гражданских автомобилях. Однако в последнее время они начали все меньше использовать соответствующие виды техники.

«Поначалу здесь выезжали по три-четыре единицы техники. Мы останавливали их еще до передовой. Сейчас же [украинские бойцы] осторожничают, меняют маршруты. Но зачастили на гусеничных М113, Bradley, Abrams», — добавил оператор БПЛА.

30 января министерство обороны РФ заявило, что за минувшие сутки ВСУ потеряли более 240 солдат в Курской области. Более того, военнослужащие ВС РФ вывели из строя 36 единиц техники украинских формирований. В том числе две станции радиоэлектронной борьбы, 14 автомобилей и девять минометов.

Ранее российские военные рассказали о первом бое с ВСУ в городе Суджа в Курской области.