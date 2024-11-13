В Курской области создали группы для предотвращения мародерства

Власти создали специальные группы по предотвращению мародерства в Глушковском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава данного района Павел Золотарев.

Он рассказал, что попросил начальника военной полиции усилить ночной патруль в соответствующих населенных пунктах. Кроме того, Золотарев настоял на ужесточении пропускного режима в города и села на территории Глушковского района.

«Были созданы несколько оперативных групп по пресечению фактов мародерства и воровства <...>. Уже имеются результаты этой работы», — говорится в заявлении.

По словам главы Глушковского района, к текущему моменту сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких мародеров. Они имели при себе оружие и чужое имущество, найденное в домах эвакуированных граждан.

Золотарев выразил надежду, что принятые властями и полицией меры помогут «навести порядок».

Глушковский район Курской области на юге и западе граничит с Украиной. В августе 2024 года — после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российский регион — здесь была объявлена обязательная эвакуация мирных жителей.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил о многочисленных случаях мародерства ВСУ в регионе.