Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области создали группы для предотвращения мародерства

Глава Глушковского района заявил о создании групп по борьбе с мародерством

close
Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Власти создали специальные группы по предотвращению мародерства в Глушковском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава данного района Павел Золотарев.

Он рассказал, что попросил начальника военной полиции усилить ночной патруль в соответствующих населенных пунктах. Кроме того, Золотарев настоял на ужесточении пропускного режима в города и села на территории Глушковского района.

«Были созданы несколько оперативных групп по пресечению фактов мародерства и воровства <...>. Уже имеются результаты этой работы», — говорится в заявлении.

По словам главы Глушковского района, к текущему моменту сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких мародеров. Они имели при себе оружие и чужое имущество, найденное в домах эвакуированных граждан.

Золотарев выразил надежду, что принятые властями и полицией меры помогут «навести порядок».

Глушковский район Курской области на юге и западе граничит с Украиной. В августе 2024 года — после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российский регион — здесь была объявлена обязательная эвакуация мирных жителей.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил о многочисленных случаях мародерства ВСУ в регионе.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами