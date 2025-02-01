Из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли все самописцы

Следователи извлекли самописцы из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета

Следователи извлекли все самописцы пассажирского самолета и военного вертолета, которые разбились над Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB), который ведет расследование ЧП.

По его словам, из самолета достали два отдельных самописца, один из которых содержал данные полета.

«Он был в том состоянии, которое мы считаем хорошим», — сказал представитель NTSB.

Он заявил, что второй самописец записывал записи разговора пилотов, в него попала вода. Однако данный факт не является необычной ситуацией для расшифровки данных, отметил член NTSB.

Также он рассказал, что самописцы вертолета были объединены. По словам представителя Нацсовета, следователи выразили уверенность, что с этих приборов тоже смогут получить всю необходимую информацию.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Вертолет выполнял тренировочный полет, на его борту было как минимум три военнослужащих.

Ранее сообщалось, что пилотом столкнувшегося с самолетом вертолета Black Hawk мог быть трансгендер.