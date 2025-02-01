Участник СВО стал главой села в Дагестане

Ислам Бексултанов, участник специальной военной операции на Украине (СВО), был единогласно избран главой села Учкент в Кумторкалинском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«Депутаты села единогласно проголосовали за Бексултанова Ислама Камильевича. Он является профессиональным военным и прошел СВО», — говорится в сообщении.

Этой весной участников и ветеранов СВО пригласили пройти обучение для последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в государственных компаниях и корпорациях. Программа обучения получила название «Время героев», она нацелена на подготовку высококвалифицированных компетентных руководителей. Идею подал президент РФ, по его словам, эти люди — гордость страны, ее защита и потенциал, они ведут Россию к победе, им и вести е дальше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что рязанский депутат уйдет с должности после скандала с сыном на СВО.