Из героев СВО готовят элиту. Как работает программа обучения руководителей «Время героев»?

Этой весной участников и ветеранов СВО пригласили пройти обучение для последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в государственных компаниях и корпорациях. Программа обучения получила название «Время героев», она нацелена на подготовку высококвалифицированных компетентных руководителей. Идею подал президент РФ, по его словам, эти люди — гордость страны, ее защита и потенциал, они ведут Россию к победе, им и вести е дальше.

Настоящая элита страны

Меньше года действует программа подготовки руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев», но уже видно, что она востребована, и приносит осязаемые результаты.

Инициатором запуска программы стал президент РФ Владимир Путин. В ежегодном послании Федеральному собранию в феврале 2024 года он сообщил, что с 1 марта 2024 года ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление на участие в первом потоке программы по подготовке руководителей для органов государственной власти и местного самоуправления, а также государственных компаний и корпораций.

По словам Владимира Путина, именно из этих людей мы должны формировать элиту страны.

«Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут, — подчеркнул глава государства. — Они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты».

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Ее идея основана на том, что участники СВО обладают ценным опытом работы в команде и способностью принимать нестандартные решения в кризисных ситуациях Эти навыки служат серьезной основой для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей.

Свое решение принять участие в отборе на Программу «Время героев»: Герой России Станислав Кочев прокомментировал так: «Участники СВО доказали на деле свою преданность России, нам можно доверить самые сложные задачи. Люди, которые каждый день рискуют жизнями ради нашей страны, – настоящие патриоты. Уверен, что участники, прошедшие отбор на программу, получат максимум ценных знаний и навыков от наставников».

К настоящему моменту заявки на участие в программе подали более 50 тыс. человек. «Я вижу, что наши герои, прошедшие и участвующие в СВО, готовы продолжать активно и самоотверженно служить своей стране, — рассказал Алексей Комиссаров, ректор РАНХиГС, член Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». — Конечно, наша задача – сделать так, чтобы они не просто получили доступ к нашим ведущим образовательным технологиям, но чтобы опыт им передавали лучшие в стране эксперты».

Владимир Путин лично контролирует реализацию своей идеи, летом года он встретился и пообщался с участниками программы «Время героев», узнал их мнение о качестве обучения, выяснить, чему еще они хотели бы научиться.

«Я – русский офицер. Я хочу и буду полезным своему Отечеству. Буду впитывать все, что будут давать в этой программе. А дают очень много!» – отметил в разговоре с президентом РФ участник программы, Герой России Владимир Сайбель, разведчик, потерявший руку и ногу во время боя в ходе СВО.

Учитывая востребованность программы, Владимир Путин поставил задачу расширить ее, а также запустить аналогичные проекты на региональном уровне, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе». И сейчас начался новый отбор на участие в программе «Время героев».

В Тульской области уже действует проект «Герой 71», а в Рязанской области — «Герои 62». Также аналоги программы «Время героев» запустят на Чукотке, в Липецкой, Мурманской, Челябинской и Тамбовской областях.

Первый шаг

Инициатива российского президента сразу получила широкий отклик — для участия в отборе на первый поток программы «Время героев» было подано больше 44 тыс. заявок из всех регионов страны.

Отбор для участия в программе «Время героев» проходил с 1 марта по 8 апреля 2024 года, ключевыми критериями были боевые заслуги в СВО, высшее образование, управленческий опыт. Также для комплексной оценки управленческого потенциала проводили анкетирование и тестирование. Например, для первого, магистерского уровня обучения отбирали участников СВО с максимально высокими баллами оценки и самыми высокими наградами.

В итоге были выбраны лучшие из лучших, 83 человека, в том числе четыре женщины. Из них 53 человека – старшие офицеры, 24 — младшие офицеры, двое — высшие офицеры, и три человека из числа рядовых.

Большинству из участников первого потока от 30 до 40 лет. Среди участников первого потока программа 20 Героев России, 64 человека награждены орденами Мужества, причем, многие дважды, трижды и четырежды.

Все остальные зарегистрированные участники программы «Время героев» получили право пройти дистанционное обучение на платформе РАНХиГС по программе «Эффективное управление в системе публичной ы власти». Этой возможностью воспользовались несколько тысяч человек. Завершившие дистанционное обучение с высокими результатами повышают свои шансы при следующем отборе на магистерский уровень обучения.

Кроме того, всем, кто зарегистрировался на отбор для участия в программе «Время героев», открыт доступ к «Базе знаний», включающей более 100 учебных онлайн-курсов.

Важно, что никто из участников отбора не уйдет с пустыми руками, отметил Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. «Каждый получит приглашение пройти обучение на том уровне образовательной программы, который соответствует его актуальным компетенциям и его потенциалу, — пояснил Швыдкой. —И в итоге каждый военнослужащий или ветеран специальной военной операции сможет развиваться дальше, проходить ступень за ступенью в своем саморазвитии».

Особенности программы

Программа «Время героев» стартовала 27 мая 2024 года и рассчитана до IV квартала 2025 года. Она объединила в себе лучшие практики и опыт «Школы губернаторов», «Школы мэров», других флагманских программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а также конкурса управленцев «Лидеры России». Учебный курс состоит из академических дисциплин в области государственного управления и муниципального управления, экономики, финансов и социальной политики. Также слушателям преподают основы современных технологий управления, личностной и командной эффективности.

Чтобы подготовить участников СВО для эффективной работы в сфере государственного управления, поделиться опытом привлекают представителей власти самого высокого уровня.

Слушатели программы «Время героев» высоко ценят уникальную возможность перенимать опыт у Максима Орешкина, заместителя руководителя администрации президента РФ, Дениса Мантурова, первого вице-премьера правительства РФ, Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета Безопасности РФ, Алексея Лихачева, генерального директора госкорпорации «Росатом».

На первом этапе обучения участники программы ознакомились с основами работы на государственной службе, наметили направления, в которых хотели бы развиваться в дальнейшем. Затем прошла стажировка для отработки практических навыков под кураторством сотрудников администрации президента РФ и полномочных представителей президента РФ в округах, членов правительства РФ и Совета Федерации, депутатов Государственной Думы РФ, глав регионов, генеральных директоров госкорпораций.

Своим опытом стажировки под руководством губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина поделился майор Сергей Сивин: «Вместе с губернатором мы анализировали управленческие практики, с главами районов готовили решения по волнующим жителей вопросам. Я посещал муниципалитеты, лично общался с людьми, и, конечно, это важнейший опыт, который дает понимание, что на любой должности, на любой позиции мы должны работать для наших жителей, для конкретной семьи».

Сверхплановые результаты

Еще при запуске программы «Время героев» ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров упомянул, что участники программы с высоким уровнем знаний и компетенций могут претендовать на назначения еще до завершения обучения. И сегодня назначение на ответственные должности уже получили 15 участников первого потока магистерского уровня обучения программы «Время героев». Самым громким из них стало назначение полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе гвардии Героя ДНР полковника Артема Жоги, экс-командира батальона «Спарта» народной милиции ДНР.

Справка Алексей Кондратьев стал членом Совета Федерации РФ от Курской области.

Герой России Игорь Юргин возглавил министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

Александр Суразов возглавил министерство молодежной политики и спорта Республики Алтай.

Сергей Жигалкин стал заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области.

Кирилл Лосунчуков стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области

Евгений Чинцов возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода.

Евгений Первышов стал врио главы Тамбовской области.

Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя.

Николай Королев стал заместителем председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.

Герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя.

Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара».

Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

Павел Якушев стал советником заместителя генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом».

Герой России Артур Орлов возглавил «Движения первых».

Начался новый отбор на «Время героев»

Отбор участников на второй поток магистерского уровня обучения программы «Время героев» стартовал 14 ноября. Уже подано более десяти тысяч заявок.

Подать заявку на участие в отборе можно на официальном сайте программы времягероев.рф до 12 часов дня по московскому времени 25 января 2025 года. Также можно отправлять заявки по почте.

Автоматически становятся кандидатами отбора, все кто ранее подавал заявку на участие в программе «Время героев» и полностью завершил этот этап, получив отчет по итогам тестирования. При необходимости они могут актуализировать свои личные данные о звании, должности, наградах.

Бойцы СВО, которые подавали заявки для участия в отборе на первый поток, но не смогли завершить какой-либо из его этапов, могут сделать это во время нового отбора. Заполнить анкету и написать эссе нужно в личном кабинете, а пройти тестирование – в пунктах дистанционной оценки (ПДО). Для этого открыты 90 ПДО в разных городах России, они действуют при филиалах РАНХиГС и Государственного фонда «Защитники Отечества». При необходимости в ПДО можно пройти полную процедуру регистрации и отбора в очном формате. Для тех, кто находится на передовой, предусмотрена возможность пройти тестирование в особом порядке.

«Я зарегистрировался на первый поток, но в связи с большим количеством задач не успел пройти тестирование онлайн, — рассказал Герой России, подполковник Сергей Бойко. — Позднее я прошел процедуру тестирования в Москве, в РАНХиГС. Учиться, развиваться и стремиться вперед – это всегда актуально. На военной службе я нахожусь уже 20 лет, на должности заместителя командира бригады у меня в подчинении было свыше 5 тыс. человек. От этой программы хочу получить необходимые знания для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях». Как считает Бойко все бойцы и ветераны СВО должны получить возможность проявить себя и внести свой вклад в развитие государства.

Требования для участия в программе «Время героев» сохраняются те же, что и на старте программы: гражданство Российской Федерации, наличие законченного высшего образования, опыт управления людьми.

Герой России, участник первого потока программы «Время героев» Владислав Головин призвал боевых товарищей попробовать свои силы и принять участие в программе «Время героев»: «Вместе мы создаем единую команду для достижения общих целей в развитии нашего государства. Я призываю каждого отбросить все сомнения и попробовать свои силы. Вместе будем работать на благо нашей Родины».