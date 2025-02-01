Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владельца кафе в Перми отправили под домашний арест после массового отравления гостей

Хозяина шаурмичной под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест
close
Shutterstock

В Пермском крае в городе Кунгур суд отправил владельца кафе-шаурмичной Shaurma-kosmos под домашний арест после массового отравления посетителей. Об этом сообщили в Telegram-канале СК по региону.

«Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

По данным СК, в отношении владельца заведения было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое отравление людей.

По данным РИА Новости, медицинская помощь после отравления потребовалась 32 жителям, среди которых 13 детей. Отмечается, что 29 человек госпитализировали. Работу точки общественного питания приостановили на время расследования.

До этого в Перми Свердловский районный суд отправил предпринимательницу Юлию Гагарину под домашний арест, после того как в ее пекарнях массово отравились люди. На данный момент известно как минимум о 80 случаях отравления. После инцидента три точки закрыли на сроки от 30 до 90 дней. Следователи возбудили уголовное дело по статье о небезопасных услугах.

Ранее младенец отравился гашишем, пока был в гостях у бабушки и дедушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами