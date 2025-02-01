Владельца кафе в Перми отправили под домашний арест после массового отравления гостей

Хозяина шаурмичной под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест

В Пермском крае в городе Кунгур суд отправил владельца кафе-шаурмичной Shaurma-kosmos под домашний арест после массового отравления посетителей. Об этом сообщили в Telegram-канале СК по региону.

«Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

По данным СК, в отношении владельца заведения было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое отравление людей.

По данным РИА Новости, медицинская помощь после отравления потребовалась 32 жителям, среди которых 13 детей. Отмечается, что 29 человек госпитализировали. Работу точки общественного питания приостановили на время расследования.

До этого в Перми Свердловский районный суд отправил предпринимательницу Юлию Гагарину под домашний арест, после того как в ее пекарнях массово отравились люди. На данный момент известно как минимум о 80 случаях отравления. После инцидента три точки закрыли на сроки от 30 до 90 дней. Следователи возбудили уголовное дело по статье о небезопасных услугах.

Ранее младенец отравился гашишем, пока был в гостях у бабушки и дедушки.