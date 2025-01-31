Интенсивность выбросов мазута снизилась на пляжах Кубани

Снижение интенсивности повторных выбросов мазута зафиксировано на пляжах Краснодарского края после ЧП с танкерами у Керченского пролива, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что вдоль берега был оставлен защитный вал, покрытый специальными сетями, чтобы сберечь пляж. Кондратьев назвал это простейшим, но эффективным способом.

По его словам, абсорбирующая ткань впитывает все мелкие фракции мазута, которые находятся в море.

Днем 31 января сообщалось, что на черноморском побережье Краснодарского края зарегистрировали новые выбросы мазута.

По данным оперштаба, сейчас специалисты просеивают песок и вручную собирают капли мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Причиной послужили экстремальные погодные условия, в том числе сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов.

Ранее в Крыму расширили зону ЧС из-за выброса мазута в Черном море.