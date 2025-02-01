Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принимать нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп договорился с Венесуэлой, которая дала согласие на прием всех своих граждан, незаконно находившихся на территории США. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп утверждает, что Каракас согласился репатриировать всех венесуэльских граждан, находящихся в США без разрешения на въезд, включая членов преступной группировки Tren de Aragua.

Кроме того, согласно заявлению американского лидера, Венесуэла берет на себя ответственность за организацию и финансирование процесса возвращения этих мигрантов на родину.

В конце января в американском Нью-Йорке начались масштабные рейды против мигрантов, анонсированные администрацией Дональда Трампа. Федералы задерживают мигрантов в районах, где ограничено взаимодействие местных властей с центром. Отмечается, что силовики ищут преступников, однако могут ловить и нелегалов.

27 января новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит все необходимые ресурсы для контроля границы между США и Мексикой, включая дополнительные войска. Трамп же отметил, что хочет закончить строительство стены на границе.

Ранее Трамп поручил увеличить число арестованных нелегальных мигрантов.