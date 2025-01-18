Маск призвал мэра Лос-Анджелеса уйти в отставку

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ставит политику выше необходимости помочь людям на фоне бушующих в городе пожаров. Об этом американский миллиардер Илон Маск написал в своем X.

Таким образом предприниматель прокомментировал публикацию одного из пользователей о том, что Басс отказалась от возможной помощи в восстановлении связи в городе, поскольку «не была заинтересована в решении проблемы, если это связано с Маском». начались

Позднее бизнесмен написал, что Баас следует уйти в отставку.

Издание Daily Mail сообщало, что менее чем за неделю до начала пожаров в городе Басс потребовала сократить бюджет пожарных на дополнительные $49 миллионов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.

7 января в Лос-Анджелесе начались мощные лесные пожары, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднило дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее сообщалось, что пожары в Калифорнии удается сдерживать благодаря улучшению погоды.