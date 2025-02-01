От крупнейшего в мире айсберга откололся кусок

От самого крупного в мире айсберга откололся кусок, равный 2% от его площади

Мониторинг крупнейшего в мире айсберга А23а, проводимый Арктическим и антарктическим НИИ РФ, зафиксировал значительные изменения в его структуре. От находящегося в настоящее время в 340 км от острова Южная Георгия (южная Атлантика) айсберга откололся значительный ледяной массив площадью около 80 кв. км, что составляет примерно 2% от общей массы, пишет РИА Новости.

По словам главного специалиста ледовой и гидрометеорологической информации института Полины Солощук, за последние десять дней А23а сместился на 40 км в сторону моря Скоша.

Отмечается, что с ноября 2023 года, с момента выхода на чистую воду, общая потеря площади айсберга достигла почти 11%. Это свидетельствует о продолжающемся процессе таяния и фрагментации гигантской ледяной глыбы.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он оставался неподвижным в море Уэдделла, прежде чем возобновил дрейф в ноябре 2023 года. Прежде высказывались опасения о возможном столкновении айсберга с островом Южная Георгия, однако, по последним данным Арктического и антарктического НИИ, А23а изменил траекторию, и вероятность столкновения снизилась.

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