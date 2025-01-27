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Крупнейший в мире айсберг изменил направление

Самый крупный в мире айсберг А23а изменил направление
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NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейший в мире айсберг А23а, двигавшийся в сторону Великобритании, изменил направление. Об этом сообщила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Полина Солощук, передает «Российская газета».

«Действительно, в первые две недели айсберг двигался в направлении острова Южная Георгия. Но в последующую неделю сменил направление и начал отступать на запад. Что будет дальше? Все зависит от ветра и течений в этой части океана, но он вполне может пройти и мимо острова», — сказала специалист.

A23a появился в 1986 году, отколовшись от ледника Фильхнера. До 2020 года ледяная глыба сидела на мели, но затем айсберг начал двигаться на север.

24 января британский таблоид Daily Mail сообщил, что британский остров Южная Георгия оказался под угрозой столкновения с крупнейшим в мире айсбергом. По данным ААНИИ, А23а за 2024 год потерял примерно 9% площади из-за таяния.

Ранее «Роскосмос» показал крупнейший айсберг в мире.

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