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Два московских кафе опечатали после проверки Роспотребнадзора

Роспотребнадзор временно закрыл два московских кафе «Моремания»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор приостановил работу двух кафе «Моремания» в Москве на срок до 90 суток из-за нарушений, обнаруженных в ходе их проверки. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным ведомства, речь идет о заведениях на Киевской улице и проспекте Мира. В ходе внеплановых проверок с 2 по 4 декабря специалисты выяснили, что пищевую продукцию в кафе хранили с нарушениями. Также были обнаружены проблемы в технологических процессах.

«Снято с реализации 73 кг кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья», — отметили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, ведомство составило административные протоколы в отношении заведений и направило их в районные суды.

19 ноября в одной из школ Свердловского района Красноярска более 20 детей отравились после обеда в столовой. По данным Роспотребнадзора, сотрудники пищеблока являлись носителями золотистого стафилококка и не соблюдали санитарные требования при приготовлении блюд.

Ранее в Петербурге возбудили дело после массового отравления в ресторане.

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