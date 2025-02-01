Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам перечислили способы покупки золота

Инвесторы перечислили 6 способов купить золото
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Золото – надежный и востребованный актив, привлекающий инвесторов своей стабильностью. «РБК» перечислил несколько способов инвестирования в этот драгоценный металл.

По мнению экспертов, даже при текущих высоких ценах инвестиции в золото остаются привлекательными для частных инвесторов. Существует несколько способов вложения средств в золото: покупка физических слитков, инвестиционных монет, открытие обезличенных металлических счетов, участие в биржевых паевых инвестиционных фондах (БПИФ), покупка акций золотодобывающих компаний или торговля фьючерсами.

Каждый из этих инструментов имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать при выборе стратегии инвестирования, отмечает издание.

Цена на золото в четверг, 30 января, достигла исторического максимума, впервые превысив отметку в $2850 за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз UBS писало, что к концу 2025 года золото на бирже подорожает до $2900 за унцию.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с покупкой и хранением золотых слитков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами