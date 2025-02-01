Россиянам перечислили способы покупки золота

Золото – надежный и востребованный актив, привлекающий инвесторов своей стабильностью. «РБК» перечислил несколько способов инвестирования в этот драгоценный металл.

По мнению экспертов, даже при текущих высоких ценах инвестиции в золото остаются привлекательными для частных инвесторов. Существует несколько способов вложения средств в золото: покупка физических слитков, инвестиционных монет, открытие обезличенных металлических счетов, участие в биржевых паевых инвестиционных фондах (БПИФ), покупка акций золотодобывающих компаний или торговля фьючерсами.

Каждый из этих инструментов имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать при выборе стратегии инвестирования, отмечает издание.

Цена на золото в четверг, 30 января, достигла исторического максимума, впервые превысив отметку в $2850 за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз UBS писало, что к концу 2025 года золото на бирже подорожает до $2900 за унцию.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с покупкой и хранением золотых слитков.