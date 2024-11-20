На Западе ждут новых рекордов от золота. Драгметаллу предрекли подорожание до $2900

К концу 2025 года золото на бирже подорожает до $2900 за унцию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз UBS.

К концу 2026 года стоимость золота превысит $2950 за унцию, следует из отчета.

Поддержку драгметаллу окажет приход к власти в США Дональда Трампа и возросшая глобальная неопределенность, отмечают аналитики.

Золото — один из самых эффективных активов на рынке в 2024 году. Цены на драгметалл устанавливали последовательные рекорды на протяжении 10 месяцев, прежде чем откатиться после президентских выборов в США, когда доллар резко вырос.

С января золото подорожало на порядка 30%. Исторический рекорд был установлен 30 октября. В тот день на торгах цена драгметалла поднималась до $2801,8 за унцию.

Сегодня, 20 ноября, декабрьский фьючерс на золото на Чикагской товарной бирже (CME) торгуется в диапазоне $2622-2645 за унцию.

Ранее стало известно, сколько золота производит Россия.