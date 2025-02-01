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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с покупкой и хранением золотых слитков

МВД: аферисты придумали новую схему с покупкой золотых слитков
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Depositphotos

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме: теперь аферисты убеждают граждан покупать золотые слитки и отдавать им «на хранение». Об этом сообщает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в официальном Telegram-канале.

«Гражданину звонят и убеждают, что его деньги в опасности, однако вместо перевода просят приобрести золото — слитки или инвестиционные монеты. Затем жертве предлагают либо передать золото курьеру, либо продать в другом банке и перевести деньги на «надежный» счет», — сказано в публикации.

Правоохранители классифицируют эту схему, как рабочую, поскольку граждане верят словам мошенников об инфляции и других экономических причинах, по которым якобы выгодно вкладываться в золото.

В ведомстве отметили, что реальные банковские работники не убеждают приобретать золото, а «безопасных счетов» не существует.

Полиция напоминает, что в случае в случае звонка неизвестных нужно связаться со своим банком, чтобы проверить информацию.

До этого россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах. Злоумышленники стали присылать россиянам открытки и уменьшенные картинки, с помощью которых они воруют персональные данные пользователей.

Ранее стало известно, что в России запустят пилотный проект для борьбы с интернет-мошенничеством.

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