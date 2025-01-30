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Цена на золото побила исторический рекорд

Цена на золото впервые превысила $2850 за тройскую унцию
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Илья Наймушин/РИА Новости

Цена на золото в четверг, 30 января, достигла исторического максимума, впервые превысив отметку в $2850 за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным торгов, на 18:53 мск апрельские фьючерсы на золото на бирже Comex подорожали на 1,89% ($56,96), достигнув значения $2850,46 за унцию.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз UBS писало, что к концу 2025 года золото на бирже подорожает до $2900 за унцию.

Эксперты уверены, что тенденция к подорожанию золота продолжится в 2025 году, поскольку металл по-прежнему будет рассматриваться инвесторами как «тихая гавань» в период экономической и политической нестабильности. Так, по словам основателя сервиса «Кредчек» Эльмана Мехтиева, золото будет дорожать на фоне усиления экономической и политической турбулентности во всем мире. Он отмечает, что центробанки продолжат увеличивать свои запасы золота и других вечных активов в условиях растущих рисков для своих стран, особенно с учетом возможной дестабилизации валютных резервов из-за роста криптовалют.

Ранее стало известно, на сколько выросли разведанные запасы золота и серебра в России.

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