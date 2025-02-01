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На севере Сербии протестующие заблокировали три моста

В сербском Нови-Саде протестующие студенты перекрыли три моста
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Darko Vojinovic/AP

В Нови-Саде на севере Сербии протестующие студенты заблокировали три городских моста. Об этом сообщает Srbija danas.

По данным портала, студенты с 15:00 (17:00 мск) перекрыли Мост Свободы, Варадинский мост и Жежелев мост. В акции, которая проходит спустя три месяца после трагедии в городе, участвуют в том числе белградские студенты. Они возложили цветы у здания железнодорожного вокзала и собираются блокировать движение по Мосту Свободы сутки.

Днем 1 ноября прошлого года козырек из стекла, металла и бетона над входной дверью в здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде обвалился. При этом пострадали несколько десятков человек. Козырек должны были реконструировать, однако работы так и не прошли. После этого в городе начались протесты, их участники требовали отставки экс-мэра Нови-Сада и бывшего премьера Милоша Вучевича и действующего мэра Милана Джурича, а также привлечения к ответственности тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, и обнародования текста договора с китайскими подрядчиками. У здания администрации уже выливали фекалии, а его само разрисовывали краской.

Ранее премьер Сербии подал в отставку на фоне массовых протестов.

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