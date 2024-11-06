Вучич прибыл в Нови-Сад, где идут беспорядки

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в город Нови-Сад, где идут протесты и беспорядки на фоне трагедии на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости».

По ее информации, глава государства в том числе выступит по телевидению.

Протестующие после обрушения бетонного козырька железнодорожного вокзала требуют отставки экс-мэра Нови-Сада, нынешнего премьера Милоша Вучевича и действующего мэра Милана Джурича. Демонстранты также требуют привлечь к ответственности тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, и обнародования текста договора с китайскими подрядчиками.

Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание железнодорожного вокзала, расположенного в сербском городе Нови-Сад. Сообщалось, что его должны были реконструировать, однако работы так и не прошли.

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