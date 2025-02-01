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Двор жилого дома в Петербурге превратился в Венецию из-за аварии

В Петербурге из-за дефекта на трубопроводе затопило двор жилого дома

В Санкт-Петербурге из-за аварии на трубопроводе затопило микрорайон на северо-востоке города. Видео опубликовали местные жители во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что вода затопила двор одного из домов вместе с детской площадкой. Один из жителей плавал по ней на сапе. Также на записи с подписью «Зачем нам ехать в Венецию?! У нас своя!» можно увидеть несколько мужчин в оранжевой спецодежде с инструментами, которые ходят около места происшествия.

В администрации Красногвардейского района города сообщили, что из-за «дефекта на трубопроводе» ️на Рябовском шоссе, в доме 119 к4 вытекла холодная вода. В 15:20 вытекание воды остановили, сейчас холодная вода в четырех домах поблизости временно отключена. Аварийные бригады «Водоканала» откачают воду с площадки и дорожки около дома насосом.

В середине января в Челябинске школьник чуть не сварился заживо из-за прорыва трубы в квартире, когда остался один дома, мальчик выбежал на балкон и звал на помощь.

Ранее многодетная мать лишилась жилья из-за прорыва труб в Нижнем Тагиле.

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