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В Челябинске ребенок едва не сварился в кипятке из-за прорыва трубы в квартире

В Челябинске пожарные спасли ребенка из затопленной кипятком квартиры

В Челябинске школьник чуть не сварился заживо из-за прорыва трубы в квартире, когда остался один дома, мальчик выбежал на балкон и звал на помощь. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Кузнецова. Очевидцы заметили на балконе пятого этажа ребенка, который просил о помощи. На место прибыли спасатели, они поднялись в квартиру с помощью лестницы через балкон и обнаружили, что помещение залило кипятком.

Мальчик не получил травм. Выяснилось, что в одной из комнат прорвало трубу с горячей водой, когда он остался дома один.

До этого в Златоусте 12-летняя девочка спасла свою семью от пожара, вовремя заметив огонь. Школьница заметила, что на придомовой территории загорелась постройка, и сразу рассказала об этом отцу.

Ранее в российском регионе обогреватель спровоцировал пожар, в котором сильно пострадал школьник.

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