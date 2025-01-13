В Челябинске ребенок едва не сварился в кипятке из-за прорыва трубы в квартире

В Челябинске школьник чуть не сварился заживо из-за прорыва трубы в квартире, когда остался один дома, мальчик выбежал на балкон и звал на помощь. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Кузнецова. Очевидцы заметили на балконе пятого этажа ребенка, который просил о помощи. На место прибыли спасатели, они поднялись в квартиру с помощью лестницы через балкон и обнаружили, что помещение залило кипятком.

Мальчик не получил травм. Выяснилось, что в одной из комнат прорвало трубу с горячей водой, когда он остался дома один.

До этого в Златоусте 12-летняя девочка спасла свою семью от пожара, вовремя заметив огонь. Школьница заметила, что на придомовой территории загорелась постройка, и сразу рассказала об этом отцу.

Ранее в российском регионе обогреватель спровоцировал пожар, в котором сильно пострадал школьник.