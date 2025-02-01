В США суд отказался освобождать слонов из зоопарка по очевидной причине

Sky News: суд отказался освобождать слонов из зоопарка, потому что они не люди

В штате Колорадо США суд не удовлетворил требования зоозащитников о том, чтобы выпустить пять слонов из зоопарка, потому что они не люди. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Защитники животных подали иск с помощью акта habeas corpus, который обычно применяется к людям, лишенным свободы. Истцы посчитали, что зоопарк Cheyenne Mountain ограничивает слонов в свободе, ведь они не могут передвигаться на большие расстояния. В качестве альтернативы активисты предложили заповедник.

В свою очередь в зоопарке заявили, что слоны уже в пожилом возрасте, поэтому им тяжело было бы переносить переезд и адаптацию. По словам представителя Cheyenne Mountain, эти животные никогда не находились в больших стадах и не испытывают страданий в зоопарке.

Суд постановил, что акт, который использовали зоозащитники, неприменим к животным. Зоопарк решение устроило, но сам факт разбирательства возмутил Cheyenne Mountain. Представители зоопарка обвинили группу активистов в злоупотреблении судебной системой ради пожертвований.

В январе 2025 года в Индии слон устроил погром на фестивале и раскидал людей, 17 человек получили ранения.

Ранее в Индии спасли слоненка, который провалился в колодец.