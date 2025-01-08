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В Индии слон устроил погром на фестивале и раскидал людей

NDTV: разъяренный слон раскидал людей на фестивале в Индии

Разъяренный слон раскидал местных жителей на фестивале в Индии. Об этом сообщает NDTV.

«По меньшей мере 17 человек получили ранения, один из них — в критическом состоянии», — говорится в статье.

По данным издания, инцидент произошел во время ежегодного фестиваля в мечети в районе Малаппурам в штате Керала. На опубликованных кадрах видно, что на площади находилось не менее пяти слонов. Один из них резко кинулся в толпу и взял хоботом мужчину, после чего начал качать его из стороны в сторону.

После случившегося пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что большинство травм люди получили в результате давки, которая возникла из-за действий животного.

До этого в Индии слон напал на мужчину, захотевшего сделать с ним селфи. 23-летний Шрикант Сатре гулял вместе со своим другом рядом с джунглями, когда встретил слона. Он подошел к животному в попытке сделать фото и слон кинулся на него и начал топтать.

Ранее в Индии спасли слоненка, который провалился в колодец.

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