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В Индии спасли слоненка, который провалился в колодец

UPI: провалившегося в колодец слоненка спасли в Индии

В Индии спасли слоненка, который провалился в колодец, пишет UPI.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в индийской деревне. Там слоненок, вышедший из джунглей, провалился в неглубокий колодец. Это происшествие привлекло внимание местных жителей, которые поспешили сообщить о случившемся.

Лесничий округа, Рамеш Бишной, сообщил, что на место инцидента прибыли сотрудники лесной станции Валара, которые начали работу вместе с группой быстрого реагирования и пожарно-спасательной службой. По его словам, для освобождения застрявшего слоненка спасатели были вынуждены разрушить стену колодца, создавая проход для животного.

Спасательная операция продолжалась около часа, после чего слоненок смог вернуться к своему стаду, расположенному недалеко от места происшествия. Жители деревни выразили благодарность команде спасателей за их быструю и эффективную работу.

Ранее в Англии смотритель зоопарка попал в больницу после того, как его атаковал слон.

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