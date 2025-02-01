Дети из подконтрольных РФ сел Харьковской области учатся в России

Дети из подконтрольной РФ территории Харьковской области учатся в соседних регионах, поскольку возможности открыть школу пока нет. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости.

«Это опасно, это практически физически невозможно. Поэтому наша администрация помогает с транспортировкой детей в школу. В основном это интернатное проживание, чтобы люди могли позволить своим детям в безопасности продолжить обучение и получать образование», — прокомментировал Ганчев.

В числе безопасных регионов, уточнил Ганчев, Луганская Народная Республика (ЛНР). Он также добавил, что школьники учатся по российским программам.

По словам главы российской администрации, большинство живущих в подконтрольных населенных пунктах — пенсионеры.

Ганчев заявлял, что Киев эвакуирует из Харьковской области в основном молодых людей и вывозит их на запад Украины, а стариков оставляет выживать. По его словам, украинские власти ведут реестр, куда вносят населенные пункты региона, расположенные рядом с линией боевого соприкосновения, из которых принудительно эвакуируют людей — в основном молодежь и детей.

Ранее в Харьковской области рассказали, сколько населенных пунктов контролирует РФ.