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Власти Харьковской области рассказали, сколько населенных пунктов контролирует РФ

Ганчев: около 70 сел в Харьковской области находятся под контролем РФ
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РИА Новости

Около 70 сел в Харьковской области находятся под контролем РФ. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сообщает РИА Новости.

По его словам, ВС РФ контролирует в основном села. В 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.

«Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск. Вот не так давно наши военные освободили поселок Двуречное, это тоже ранее был поселок городского типа, являлся районным центром Харьковской области, который в 2022 году вошел в состав Купянского района», — поделился Ганчев.

До этого Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщало, что российские штурмовики прорвали линию фронта под Купянском и на тяжелой бронированной технике вошли в поселок Двуречная.

Было захвачено семь блиндажей Вооруженных сил Украины, уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два пикапа с медикаментами.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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