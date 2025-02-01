Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ставрополье врачи подменяли диагнозы у отдыхающих в санатории

В Ставрополье завели дело из-за подмены диагнозов у отдыхающих в санаториях
close
Shutterstock/FOTODOM

В Ставропольском крае выявлено превышение полномочий сотрудниками медицинской организации и санатория. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранительные органы пресекли незаконные действия должностных лиц одного из санаториев Кавказских Минеральных Вод и Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии.

В 2023 году главный врач лечебного учреждения вместе с тремя сообщниками — исполняющим обязанности директора, заместителем по лечебной части и руководителем финансово-экономического управления — внесли в медицинские карты пациентов ложные сведения. В документах 84 граждан были указаны несуществующие серьезные заболевания, требующие стационарного лечения в санатории.

На основании этих недостоверных данных злоумышленники направили документы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования России для возмещения затрат на лечение, которое фактически не проводилось. Ущерб государству составил более 10,8 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Летом 2024 года во Владикавказе было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача медицинского учреждения, который подозревается в превышении должностных полномочий при закупке оборудования.

Ранее главу минздрава Владимирской области задержали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами