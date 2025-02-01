В Ставрополье врачи подменяли диагнозы у отдыхающих в санатории

В Ставрополье завели дело из-за подмены диагнозов у отдыхающих в санаториях

В Ставропольском крае выявлено превышение полномочий сотрудниками медицинской организации и санатория. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранительные органы пресекли незаконные действия должностных лиц одного из санаториев Кавказских Минеральных Вод и Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии.

В 2023 году главный врач лечебного учреждения вместе с тремя сообщниками — исполняющим обязанности директора, заместителем по лечебной части и руководителем финансово-экономического управления — внесли в медицинские карты пациентов ложные сведения. В документах 84 граждан были указаны несуществующие серьезные заболевания, требующие стационарного лечения в санатории.

На основании этих недостоверных данных злоумышленники направили документы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования России для возмещения затрат на лечение, которое фактически не проводилось. Ущерб государству составил более 10,8 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Летом 2024 года во Владикавказе было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача медицинского учреждения, который подозревается в превышении должностных полномочий при закупке оборудования.

Ранее главу минздрава Владимирской области задержали.