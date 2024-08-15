Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замглавврача больницы на юге России подозревается в превышении полномочий

Замглавврача больницы во Владикавказе подозревается в превышении полномочий

close
100%
Shutterstock

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача медицинского учреждения, который подозревается в превышении должностных полномочий при закупке оборудования. Об этом сообщает на своем сайте следственное управление СК России по Северной Осетии.

По данным следствия, подозреваемый в 2021 году заключил договоренность с компанией, нелегально выигравшей электронный аукцион по оснащению медицинского учреждения необходимым оборудованием.

В итоге медицинские изделия приобретены по завышенной цене, бюджету Минздрава Северной Осетии был причинен материальный ущерб на сумму почти 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

До этого сообщалось, что в Челябинске возбудили уголовное дело в отношении главного врача и сотрудников одной из больниц областного центра, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Ранее российский врач пообщался с мошенниками и потерял 1,8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами