Замглавврача больницы на юге России подозревается в превышении полномочий

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача медицинского учреждения, который подозревается в превышении должностных полномочий при закупке оборудования. Об этом сообщает на своем сайте следственное управление СК России по Северной Осетии.

По данным следствия, подозреваемый в 2021 году заключил договоренность с компанией, нелегально выигравшей электронный аукцион по оснащению медицинского учреждения необходимым оборудованием.

В итоге медицинские изделия приобретены по завышенной цене, бюджету Минздрава Северной Осетии был причинен материальный ущерб на сумму почти 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

До этого сообщалось, что в Челябинске возбудили уголовное дело в отношении главного врача и сотрудников одной из больниц областного центра, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Ранее российский врач пообщался с мошенниками и потерял 1,8 млн рублей.