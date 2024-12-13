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Главу минздрава Владимирской области задержали

СК: глава минздрава Владимирской области Янин задержан за превышение полномочий

Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин был задержан по обвинению в присвоении средств и превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК в регионе.

По данным следствия, с 2021 года Янин необоснованно начислял подчиненным повышенные выплаты, часть из которых он обязывал их возвращать ему. Таким образом он незаконно получил не менее 400 тыс. рублей. Янина обвиняют по признакам преступлений «Присвоение с использование служебного положения в крупном размере» и «Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности».

Врач занял пост министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года. Следователи утверждают, что и тогда он продолжил получать деньги от сотрудников больницы и был задержан при передаче очередной выплаты.

До этого в Дагестане задержали экс-министра образования из-за крупной взятки.

В начале октября сообщалось, что Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца главу дагестанского Избербаша Магомеда Исакова. Градоначальник обвиняется в получении взятки в 3,9 млн рублей. По версии следствия, в 2019 году мэр получил денежное вознаграждение от застройщика за отмену разрешения на строительство многоквартирного дома в Избербаше.

Ранее суд в Ленобласти осудил экс-таможенника на 10 лет колонии и 52 млн рублей штрафа за взятки.

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