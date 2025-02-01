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США могут вернуть себе средства, переданные в помощь Афганистану

Власти США могут возвратить себе средства из фондов помощи Афганистану
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Emily Elconin/Reuters

Власти США могут поднять вопрос о возврате американских средств, выделенных международным организациям и фондам для поддержки Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет офиса специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR).

Отчет указывает на необходимость пересмотра эффективности этих программ и их соответствия внешнеполитическим интересам США.

SIGAR подчеркивает, что, хотя помощь помогла избежать голода, она не смогла предотвратить нарушения прав человека со стороны «Талибана» (организация запрещена в России), включая задержание американских граждан, преследования бывших правительственных чиновников и превращение страны в террористическое убежище. Отчет также указывает на перевод $3,5 млрд из замороженных активов Центрального банка Афганистана в швейцарский Фонд помощи афганскому народу (его активы выросли до $4 млрд). SIGAR рекомендует администрации и конгрессу рассмотреть вопрос о возврате этих средств под контроль правительства США, учитывая, что «Талибан» не имеет на них законных прав, являясь террористической организацией и находясь под санкциями.

На прошлой неделе заместитель министра внутренних дел Афганистана Мохаммад Наби Омари призвал Международный уголовный суд обратить внимание на действия США.

Ранее стало известно о планах Трампа наказать выводивших войска из Афганистана.

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